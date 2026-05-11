Il mercato del Napoli si sta delineando con chiarezza, e le prime operazioni sono già state definite. La squadra ha deciso di investire 44 milioni di euro per il riscatto di un attaccante, mentre un altro acquisto, un portiere, sarà anch’esso portato a termine a breve, per un totale di circa 60 milioni di euro. Le trattative sono state pianificate e i nomi coinvolti sono già noti.

Il mercato del Napoli non sarà una grande sorpresa. Anche perché alcuni acquisti sono programmati. Il primo è Hojlund il cui riscatto costa 44 milioni di euro. Riscatto obbligatorio. Come ricorda il Corriere dello Sport, non è obbligatorio ma avverrà ugualmente quello di Alisson Santos: il club ha già deciso di esercitare versando altri 16,5 milioni, dopo i 3,5 per il prestito oneroso. Poi, al momento, i colpi più probabili riguardano il difensore centrale della Lazio Mario Gila che sarebbe un ottimo colpo (anche se è spesso vittima di piccoli infortuni). Sicuramente piace a Conte (e piace anche a Sarri che comunque è in prima fila per l’eventuale successione).🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Il mercato del Napoli è già tracciato: 60 milioni per Hojlund e Alisson

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