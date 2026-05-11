L’Italia di hockey su ghiaccio prosegue la preparazione in vista dei Mondiali di Top Division del 2026, che si terranno in Svizzera. Il team lavora per migliorare le proprie prestazioni, con l’obiettivo di ottenere risultati positivi nelle prossime partite. Un rappresentante della squadra ha dichiarato che si sta andando nella direzione giusta, sottolineando la necessità di vincere le sfide che restano.

L’Italia continua la sua preparazione in vista dei Mondiali di hockey ghiaccio di Top Division 2026 che si disputeranno in Svizzera nelle prossime settimane. La formazione di coach Jukka Jalonen sta affrontando le ultime amichevoli in direzione della manifestazione iridata. Nella serata di ieri è arrivato un importante successo per 2-0 contro la Gran Bretagna all’Acinque Ice di Varese, dove il Blue Team giocherà anche martedì per il secondo test contro i britannici. Al termine della sfida contro la Gran Bretagna arriva l’analisi di Davide Fadani, estremo difensore della nazionale, al sito ufficiale della FISG. “ Mancano ancora due partite prima del via ufficiale dei Mondiali che si giocheranno in Svizzera e la sfida contro i britannici ci ha dato grande confidenza nei nostri mezzi”.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Hockey ghiaccio, Davide Fadani: “Siamo nella giusta direzione verso i Mondiali. Dovremo vincere partite”

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