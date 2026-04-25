Hockey ghiaccio | Italia sconfitta dalla Francia verso i Mondiali

L’Italia di hockey ghiaccio ha iniziato con una sconfitta il ciclo di amichevoli in Francia, affrontando la selezione locale in vista dei Mondiali 2025 di Top Division. La partita si è conclusa con il team italiano che non è riuscito a conquistare il risultato sperato, segnando un primo passo difficile nel percorso di preparazione. La sfida si è svolta sul ghiaccio transalpino, senza ulteriori dettagli sulla durata o il punteggio definitivo.

Il miniciclo di amichevoli dell’ Italia dell’ hockey ghiaccio in Francia, contro la rappresentativa transalpina in preparazione ai Mondiali 2025 di Top Division, inizia tutt’altro che in maniera positiva. All’IceParc di Angers infatti, il Blue Team è stato sconfitto 5-2 dai Bleus. La gara si apre con i padroni di casa a passare in vantaggio dopo 13 minuti: rete di S imonsen, ispirata da Sarlieve e Colaud. E’ il punto dell’1-0, con cui si va al primo riposo. L’Italia esce dai blocchi meglio nel secondo segmento di gara: Pietroniro trova il modo di griffare l’1-1 dopo meno di un minuto. La gara si innervosisce, volano penalità: gli arbitri hanno il loro bel da fare.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Hockey ghiaccio: Italia sconfitta dalla Francia verso i Mondiali Milano Cortina 2026: Ilia Malinin riscrive la storia col quadruplo Axel e il salto mortale Notizie correlate Hockey ghiaccio, Italia ad Angers: doppia sfida alla Francia verso i MondialiGli azzurri di Jalonen affrontano due amichevoli sabato e domenica (live su FISG. Italia-Francia oggi, Mondiali hockey ghiaccio femminile 2026: orario, tv, programma, streamingL’Italia si rimbocca le maniche in vista del fondamentale terzo impegno nel Mondiale di hockey ghiaccio femminile di Prima Divisione Gruppo A in... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Hockey ghiaccio: l’Italia maschile cade all’overtime nella prima amichevole in vista dei Mondiali; Mondiali Hockey Femminile 2026: Italia sconfitta dall’Ungheria, sfuma la promozione; Italia U16 femminile sconfitta dall’Ungheria all’European Cup 2026 di Füssen; Alps Hockey League: giovedì alle 20.00 gara-3 della finale. Il Merano, sotto 0-2, ospita un Gherdeina in grande fiducia. Hockey ghiaccio: Italia battuta 5-2 in amichevole dalla FranciaIl miniciclo di amichevoli dell'Italia dell' hockey ghiaccio in Francia, contro la rappresentativa transalpina in preparazione ai Mondiali 2025 di Top ... oasport.it Hockey ghiaccio femminile, Italia sconfitta dall’Ungheria al Mondiale: addio al sogno promozioneIl grande percorso dell'Italia femminile di hockey sul ghiaccio si ferma contro l'Ungheria ai Mondiali: sfumano i sogni di promozione ... sportface.it Teng o core e ghiaccio c’è putiss juka a hockey - facebook.com facebook Hockey ghiaccio, Graz passa in casa di Val Pusteria in Gara-4 e fa suo il titolo di ICE League - x.com