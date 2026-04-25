Hockey ghiaccio Italia ad Angers | doppia sfida alla Francia verso i Mondiali

Gli azzurri di hockey su ghiaccio sono a Angers per affrontare due amichevoli contro la Francia, in programma sabato e domenica. Le sfide si svolgono in diretta su FISG.tv e rappresentano un'occasione per testare i giovani giocatori in vista della partecipazione ai Mondiali di Top Division. La squadra italiana si prepara così a confrontarsi con avversari di alto livello prima delle competizioni ufficiali.

Gli azzurri di Jalonen affrontano due amichevoli sabato e domenica (live su FISG.tv): spazio ai giovani e nuovi test in vista della Top Division. Prosegue la preparazione della Nazionale italiana di hockey su ghiaccio in vista dei Mondiali Top Division. Gli azzurri hanno sostenuto un’intensa seduta di allenamento ad Angers, dove nel weekend affronteranno la Francia in una doppia amichevole. Le due gare sono in programma sabato 25 aprile alle ore 20.00 e domenica 26 aprile alle 16.30, entrambe in diretta streaming su FISG.tv. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

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