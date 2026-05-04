L'Amatori Modena ha ottenuto la qualificazione alle finali di hockey dopo aver vinto la semifinale contro una squadra avversaria. La partita si è conclusa con un risultato favorevole, portando così la squadra modenese a competere per il titolo. Nel torneo femminile, lo Scomed ha affrontato l'HC Milano nella sfida decisiva, ma ha perso ai rigori dopo un pareggio nei tempi regolamentari.

? Cosa scoprirai Come farà l'Amatori Modena a superare il Pordenone nelle finali?. Perché lo Scomed femminile è caduta ai rigori contro l'HC Milano?. Chi ha permesso all'Amatori di raggiungere il terzo posto in classifica?. Quali squadre emiliane hanno dominato i derby locali con punteggi pesanti?.? In Breve Lo Scandianese guida la serie B con 27 punti dopo il 4-2 contro Correggio.. L'Amatori PS chiude in fondo con 11 punti dopo la sconfitta 3-18.. Il Pico Mirandola A batte il team B con un netto 11-0.. Lo Scomed maschile vince 8-1 contro il Civitavecchia raggiungendo i 12 punti.. L’Amatori Modena conquista la qualificazione per le finali nazionali di hockey pista dopo il passo falso di Correggio, che ha perso 2-4 contro lo Scandiano in casa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hockey: l’Amatori Modena vola alle finali, lo Scomed cade ai rigori

Notizie correlate

Hockey: Varese, rimonta sfumata ai rigori. Ora il 4° posto èMastini, un punto prezioso ma l'amaro in bocca: sconfitta ai rigori a Pergine e la corsa al quarto posto si fa più tesa I Mastini Varese hanno ceduto...

Leggi anche: Sarzana, terra di hockey. Promozione turistica grazie alle finali under 23

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: Hockey pista Serie A2: quarti di finale play off. Passa il Thiene con il quale gli uomini di Mariotti hanno pareggiato due volte. Scandiano, disastro nei rigori: eliminato.

L’Amatori si qualifica per la finali. Scomed ko ai rigori con MilanoC’è una piccola luce, in fondo al tunnel dell’hockey pista modenese, con l’Amatori Modena che riesci a qualificarsi per ... ilrestodelcarlino.it

Hockey Thiene batte Amatori Modena 4-1: retrocessione storica per i modenesiHOCKEY THIENE: Comin, Stivanello, Luotti, Mandarini, Rigo, Poli, Ballardin, Conzato, Zanini, Dal Prà; all.: Retis. AMATORI MODENA: Moncalieri, Malagoli P., De Pietri ... ilrestodelcarlino.it