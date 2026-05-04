Hockey | l’Amatori Modena vola alle finali lo Scomed cade ai rigori
L'Amatori Modena ha ottenuto la qualificazione alle finali di hockey dopo aver vinto la semifinale contro una squadra avversaria. La partita si è conclusa con un risultato favorevole, portando così la squadra modenese a competere per il titolo. Nel torneo femminile, lo Scomed ha affrontato l'HC Milano nella sfida decisiva, ma ha perso ai rigori dopo un pareggio nei tempi regolamentari.
? Cosa scoprirai Come farà l'Amatori Modena a superare il Pordenone nelle finali?. Perché lo Scomed femminile è caduta ai rigori contro l'HC Milano?. Chi ha permesso all'Amatori di raggiungere il terzo posto in classifica?. Quali squadre emiliane hanno dominato i derby locali con punteggi pesanti?.? In Breve Lo Scandianese guida la serie B con 27 punti dopo il 4-2 contro Correggio.. L'Amatori PS chiude in fondo con 11 punti dopo la sconfitta 3-18.. Il Pico Mirandola A batte il team B con un netto 11-0.. Lo Scomed maschile vince 8-1 contro il Civitavecchia raggiungendo i 12 punti.. L’Amatori Modena conquista la qualificazione per le finali nazionali di hockey pista dopo il passo falso di Correggio, che ha perso 2-4 contro lo Scandiano in casa.🔗 Leggi su Ameve.eu
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