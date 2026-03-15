Rapina in villa nel Pavese Walter Piacentini racconta l'aggressione | Ho pensato di morire

Un uomo di 64 anni, proprietario di una villa a Valle Salimbene nel Pavese, ha subito una rapina e un'aggressione da parte di tre uomini armati nella serata di venerdì 13 marzo. Durante l'incidente, ha raccontato di aver pensato di morire. L'episodio si è svolto nella sua residenza, coinvolgendo tre aggressori armati.

Walter Piacentini, 64 anni, è il proprietario di una villa a Valle Salimbene, nel Pavese, che la sera di venerdì 13 marzo ha subito una violenta rapina e aggressione da parte di tre uomini armati. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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