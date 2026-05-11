Ho perso dei lavori per la mia relazione poliamorosa | Ne-Yo e le sue tre fidanzate

Da cinemaserietv.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il cantante ha spiegato che la sua relazione con tre partner ha avuto ripercussioni sulla sua carriera professionale, portandolo a perdere alcuni lavori. La confessione è arrivata in un’intervista, dove ha parlato apertamente della sua vita sentimentale poliamorosa e delle conseguenze che questa scelta ha avuto sul suo percorso lavorativo. La storia ha attirato l’attenzione dei media, alimentando il dibattito pubblico sulla sua situazione personale.

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Il rapper Ne-Yo ha raccontato che la sua relazione poliamorosa con tre donne avrebbe avuto conseguenze anche sulla sua carriera. Ospite del podcast Sorry We’re Cyrus condotto da Tish e Brandi Cyrus (madre e sorella di Miley) l’artista ha spiegato di aver perso alcune opportunità lavorative dopo aver reso pubblica la sua situazione sentimentale. Il cantante, il cui vero nome è Shaffer Chimere Smith, vive una relazione con Cristina, soprannominata “Pretty Baby”, Arielle Hill e Moneii, conosciuta come “Phoenix Feather”. “ La gente ce l’ha con me perché vivo una relazione poliamorosa ”, ha dichiarato: “Ci sono persone infastidite da questa cosa. Ho perso contratti perché qualcuno ha detto: “Non so se possiamo sostenere tutta questa storia del poliamore”.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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