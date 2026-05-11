Il cantante ha spiegato che la sua relazione con tre partner ha avuto ripercussioni sulla sua carriera professionale, portandolo a perdere alcuni lavori. La confessione è arrivata in un’intervista, dove ha parlato apertamente della sua vita sentimentale poliamorosa e delle conseguenze che questa scelta ha avuto sul suo percorso lavorativo. La storia ha attirato l’attenzione dei media, alimentando il dibattito pubblico sulla sua situazione personale.

Il rapper Ne-Yo ha raccontato che la sua relazione poliamorosa con tre donne avrebbe avuto conseguenze anche sulla sua carriera. Ospite del podcast Sorry We’re Cyrus condotto da Tish e Brandi Cyrus (madre e sorella di Miley) l’artista ha spiegato di aver perso alcune opportunità lavorative dopo aver reso pubblica la sua situazione sentimentale. Il cantante, il cui vero nome è Shaffer Chimere Smith, vive una relazione con Cristina, soprannominata “Pretty Baby”, Arielle Hill e Moneii, conosciuta come “Phoenix Feather”. “ La gente ce l’ha con me perché vivo una relazione poliamorosa ”, ha dichiarato: “Ci sono persone infastidite da questa cosa. Ho perso contratti perché qualcuno ha detto: “Non so se possiamo sostenere tutta questa storia del poliamore”.🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - “Ho perso dei lavori per la mia relazione poliamorosa”: Ne-Yo e le sue tre fidanzate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

A Tunisi con Luca Bianchini: Ho seguito la tracce delle mie ragazze: mia madre, le sue sorelle, mia nonnaAvevo deciso di fare una crociera per ambientarci un romanzo, ma mi sono arreso subito: alla prima occasione ho iniziato a ingozzarmi ai buffet e a...

“Ho perso mio padre e mia madre in un mese, ma mi hanno mandato in dono la mia figlia elettiva, che ho portato a Pechino Express”: così Jo SquilloTutto pronto per la nuova edizione di “Pechino Express“, lo show Sky Original prodotto da Banijay Italia dal 12 marzo tutti i giovedì in esclusiva su...

Argomenti più discussi: STORIA DELLE BIBLIOTECARIE DI SAN MINIATO; Ponticello, manca il 3% di lavori. Non c’è il collaudo definitivo; Superbonus 110 sisma, superbonus rafforzato, contributo integrativo: la guida 2026; Nova Milanese: il giallo della scuola costruita su un’area mai acquistata.

Ho bisogno di una mano Ho perso il mio lavoro e offro disegni a prezzo accessibile reddit