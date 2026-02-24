A Tunisi con Luca Bianchini | Ho seguito la tracce delle mie ragazze | mia madre le sue sorelle mia nonna

Luca Bianchini ha scritto un libro che racconta il suo viaggio a Tunisi, spinto dalla voglia di scoprire le storie delle donne della sua famiglia. La causa è la curiosità di riscoprire le vite di sua madre, delle zie e della nonna, attraverso fotografie, lettere e ricordi. Durante il viaggio, ha visitato i luoghi dove queste donne sono cresciute, cercando di capire meglio le radici della sua famiglia. La sua esperienza rivela un legame forte tra passato e presente.

Avevo deciso di fare una crociera per ambientarci un romanzo, ma mi sono arreso subito: alla prima occasione ho iniziato a ingozzarmi ai buffet e a salire e scendere da fantastici ascensori. Dopo i primi chili presi tra Napoli e Messina, la destinazione era Tunisi, la città da cui veniva mia madre e che era sempre stato un luogo un po’ onirico per me, ragazzo di Torino. Che poi non ero neanche di Torino, ma della provincia: di Nichelino. Mentre Tunisi era tutt’altra cosa. Veniva continuamente decantata dalle donne della mia famiglia, che ne parlavano spesso con nostalgia e sempre alzando la voce, come se il tono aiutasse ad avvicinare il ricordo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

