Ho la testa concentrata sul ritiro estivo
Dopo una sconfitta per 3-0 contro la Cremonese, considerata una delle peggiori stagioni della squadra, Oscar Hiljemark ha commentato ai microfoni di 50Canale di essere concentrato sul ritiro estivo. Le sue parole hanno suscitato qualche sorpresa, dato il momento difficile, e hanno lasciato intendere che l’attenzione è rivolta alla preparazione futura. La squadra si appresta ora a un periodo di recupero e pianificazione.
"Ho la testa concentrata sul ritiro". Suonano in maniera paradossale le dichiarazioni di Oscar Hiljemark ai microfoni di 50Canale pochi minuti dopo aver incassato il 3-0 con la Cremonese, la peggiore stagione della prestazione. Oramai la posizione di Hiljemark sembra indifendibili, con undici sconfitte accumulate in appena tredici partite, sette delle quali consecutive (peggior filotto dei top cinque campionati europei). Certo, il suo contratto come noto scadrà il 30 giugno del 2027 e, fino a comunicazioni opposte, è giusto che continui a ritenersi l’allenatore della prossima stagione. "Non ci sono tante cose da dire". Un tema ribadito anche a Dazn.🔗 Leggi su Lanazione.it
Why Ronda Rousey Couldn't Handle Greatness
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