Ho la testa concentrata sul ritiro estivo

Dopo una sconfitta per 3-0 contro la Cremonese, considerata una delle peggiori stagioni della squadra, Oscar Hiljemark ha commentato ai microfoni di 50Canale di essere concentrato sul ritiro estivo. Le sue parole hanno suscitato qualche sorpresa, dato il momento difficile, e hanno lasciato intendere che l’attenzione è rivolta alla preparazione futura. La squadra si appresta ora a un periodo di recupero e pianificazione.

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