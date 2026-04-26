I carabinieri hanno arrestato un uomo di 53 anni in una residenza sanitaria assistenziale di Caserta, trovandolo in possesso di circa 300 grammi di hashish nascosti all’interno di un cuscino. L’operazione è stata condotta durante un controllo di routine nella struttura. L’arresto è avvenuto sul posto, e la droga è stata sequestrata. La vicenda ha portato all’intervento delle forze dell’ordine nella RSA.

? Cosa sapere Carabinieri arrestano uomo di 53 anni con 300 grammi di hashish in una RSA di Caserta.. L'indagato è stato posto agli arresti domiciliari dopo il ritrovamento della droga in un cuscino.. I Carabinieri della Compagnia di Caserta hanno arrestato un uomo di 53 anni di origine napoletana nella giornata di ieri, 25 aprile, dopo aver scoperto tre panetti di hashish nascosti nella fodera di un cuscino all’interno di una RSA. L’operazione è scattata intorno alle ore 12:00, quando la Centrale Operativa ha inviato una pattuglia del Radiomobile presso la struttura sanitaria. L’intervento, nato da una segnalazione, si è trasformato in un’indagine mirata dopo che i militari hanno percepito l’atteggiamento elusivo dell’uomo, già noto alle forze dell’ordine, il quale ha tentato di sottrarsi al controllo iniziale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - RSA, scoperto lo spaccio: hashish nascosto dentro un cuscino

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