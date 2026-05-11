Hasenhuttl | il terribile attacco dell’hantavirus dopo una pulizia
Un semplice gesto di pulizia ha portato un uomo in terapia intensiva a causa di un attacco di hantavirus. Dopo aver effettuato una pulizia, ha iniziato a manifestare sintomi fisici che hanno portato al ricovero. L’infezione, causata da un virus invisibile, si è manifestata con sintomi acuti, portando il paziente a un livello di gravità che ha richiesto un intervento ospedaliero immediato.
? Punti chiave Come ha fatto un gesto banale a portarlo in terapia intensiva?. Quali sintomi fisici hanno segnalato l'aggressione del virus invisibile?. Perché il medico non aveva cure specifiche per la sua infezione?. Cosa lega il contagio di Hasenhuttl all'attuale emergenza sulla nave?.? In Breve Contagio avvenuto nel 2012 durante l'allenamento dell'Aalen in Germania.. Sintomi gravi includevano ingrossamento di fegato e reni con due settimane di terapia intensiva.. Recenti casi di hantavirus registrati sulla nave MV Hondius vicino a Tenerife.. Hasenhuttl nato a Graz nel 1967 ha guidato RB Lipsia e Southampton.. Ralph Hasenhuttl ha affrontato la lotta per la vita nel 2012 dopo aver inalato polvere contaminata durante le pulizie di una terrazza.🔗 Leggi su Ameve.eu
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«Ho preso l'hantavirus pulendo il terrazzo, ho pensato di morire»: Ralph Hasenhuttl racconta l'incubo vissuto nel 2012A quattordici anni di distanza, e alla luce di quanto successo sulla MV Hondius, Ralph Hasenhuttl ricorda l'infezione da hantavirus che nel 2012 lo...