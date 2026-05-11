Hasenhuttl | il terribile attacco dell’hantavirus dopo una pulizia

Un semplice gesto di pulizia ha portato un uomo in terapia intensiva a causa di un attacco di hantavirus. Dopo aver effettuato una pulizia, ha iniziato a manifestare sintomi fisici che hanno portato al ricovero. L’infezione, causata da un virus invisibile, si è manifestata con sintomi acuti, portando il paziente a un livello di gravità che ha richiesto un intervento ospedaliero immediato.

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