Negli ultimi dieci anni, il libro di Harry Potter e la pietra filosofale si è distinto come il titolo più ascoltato su Audible. Per celebrare il decennio di attività in Italia, Amazon ha pubblicato una classifica dei brani più ascoltati sulla piattaforma, includendo anche altri generi e autori. La lista riflette le preferenze degli utenti nel corso di questo periodo, offrendo uno sguardo sui contenuti più apprezzati dal pubblico italiano.

La società Amazon, in occasione dei suoi primi 10 anni di attività in Italia, ha svelato i titoli più ascoltati di sempre sulla piattaforma. Audible sta celebrando i 10 anni di presenza sul mercato italiano e, per l'occasione, ha svelato che Harry Potter e la pietra filosofale, con la voce narrante di Francesco Pannofino, è stato il titolo più ascoltato in questo primo decennio. La società Amazon, tra i protagonisti nel settore della produzione e distribuzione di audio entertainment (audiolibri, podcast e serie audio), celebrerà l'importante traguardo raggiunto con un evento in programma al Salone del Libro di Torino venerdì 15 maggio, alle ore 16 presso gli spazi della Sala Viola, intitolato Dieci anni di audiolibri in italiano e a cui parteciperà proprio l'amato .🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Harry Potter e la pietra filosofale è il titolo più ascoltato su Audible negli ultimi 10 anni

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Harry Potter e la Pietra Filosofale | Teaser Ufficiale | HBO Max

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