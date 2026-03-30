‘Harry Potter e la Pietra Filosofale’ compie 25 anni | un anno di eventi per celebrare il mago di Hogwarts

Da lapresse.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 2001 è uscito il primo film della saga di Harry Potter, intitolato “Harry Potter e la Pietra Filosofale”. Quest’anno, si celebra il 25° anniversario della pellicola, che ha ottenuto un grande successo a livello globale. Per tutto il 2026 sono previsti eventi e iniziative dedicate al maghetto di Hogwarts, per ricordare l’inizio di questa lunga serie cinematografica.

Il 2026 segna il 25° anniversario di “Harry Potter e la Pietra Filosofale”, il primo film della celebre saga che debuttò al cinema il 16 novembre 2001 conquistando milioni di spettatori in tutto il mondo. Da quel momento, Harry Potter è diventato un fenomeno globale all’insegna dell’avventura, dell’amicizia e della magia, conquistandosi un posto speciale nell’immaginario collettivo e nella storia della cultura pop e continuando ad appassionare generazioni di fan. Nato dalla penna di J. K. Rowling, Harry Potter ha fatto il suo debutto nel 1997 con il romanzo “Harry Potter e la Pietra Filosofale”, dando vita a un universo narrativo destinato a conquistare milioni di lettori in tutto il mondo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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