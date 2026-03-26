La HBO ha pubblicato il primo trailer di una nuova serie TV dedicata a Harry Potter, intitolata

La HBO ha finalmente diffuso il primo trailer di Harry Potter and the Philosopher’s Stone, Harry Potter e la pietra filosofale, la prima serie tv dedicata al maghetto Harry Potter, nato dalla penna della scrittrice inglese J. K. Rowling. È uscito il primo trailer della nuova serie tv di Harry Potter. Il trailer regala un’anteprima dei protagonisti e di ciò che verrà raccontato nella serie, ispirata al primo romanzo di Rowling. Dominic McLaughlin, Arabella Stanton e Alastair Stout sono i tre giovanissimi attori che interpretano rispettivamente Harry Potter, Hermione Granger e Ron Weasley. Si tratta di volti sconosciuti al grande e piccolo schermo, scelti dopo un casting molto lungo e tra migliaia di aspiranti protagonisti. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Diffuso il primo trailer di "Harry Potter e la pietra filosofale", la prima serie tv dedicata al maghetto: ecco come inizia la saga

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