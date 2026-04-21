Jam Session Jazz il Puccini in galleria Adamello

Tre organizzazioni del territorio hanno avviato una collaborazione sperimentale che combina musica e arte. L’evento si svolge nella galleria Adamello e vede coinvolti l’Ets Sì viaggiare, il Circolo Fantoni e il Conservatorio Puccini della Spezia. L’iniziativa prevede una jam session jazz intitolata “Il Puccini in galleria”, con l’obiettivo di unire diverse modalità di espressione musicale e culturale.

Una collaborazione avviata in via sperimentale fra tre realtà del territorio che, in modalità diverse, ruotano intorno alla musica: l’Ets Sì viaggiare, il Circolo Fantoni e il Conservatorio Puccini della Spezia. Dopo l’esordio di fine marzo, con il primo appuntamento, si replica oggi: appuntamento questa sera alle 21 con la Jam Session Jazz a ingresso libero (è gradita la prenotazione al recapito telefonico 0187-1780909 o inviando una mail all’indirizzo [email protected]). L’idea è quella di promuovere alcune serate jazz per dare spazio come protagonisti ai giovani talenti del conservatorio, che potranno così trovare un nuovo palco su cui esibirsi e un pubblico pronto ad applaudirli, sulle ali dell’improvvisazione e della libertà espressiva.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Jam Session Jazz, il Puccini in galleria Adamello Notizie correlate Happy jazz: concerto + jam session jazz Corradi Piscitelli Cidale TrioAd aprire la serata al Count Basie Jazz Club sarà un trio ligure di grande affiatamento formato da Leonardo Corradi al pianoforte, Diego Piscitelli... Michael E. Smith, una jam session sotterraneaMostre «CC», la personale dell'artista nei sotterranei del Palazzo Bentivoglio, a cura di Simone Menegoi e Tommaso Pasquali, aperta al pubblico fino... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Jazz Mood Day 2026; A Bassano del Grappa scorre il fiume del jazz: da aprile a giugno tornano le Brenta Jam; Riecco il Jazz Mood Day, il festival diffuso che propone in tutta Italia lezioni-concerto, laboratori corali, jam session, documentari e molto altro; Emanuele Urso King of Swing. Jazz e note siciliane animano il Jam SessionStasera alle 21.30 il concerto del trio con Manzi alla batteria, De Luca alla fisarmonica e Di Teodoro al basso Il trio formato da Massimo Manzi alla batteria, Antonino De Luca alla fisarmonica ed ... ilrestodelcarlino.it Torino Jam session, gli artisti in una mostra come il jazzSi è inaugurata lo scorso 21 giugno presso Flashback Habitat. Ecosistema per le culture contemporanee, nella piacevole e bellissima zona pre collinare di Torino, una mostra collettiva carica di ... exibart.com International Jazz Day 2026-All Star Jam Session - facebook.com facebook