Hantavirus un cittadino americano risultato positivo dopo il rimpatrio dalla nave da crociera

Il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti ha annunciato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati da una nave da crociera coinvolta in un’epidemia di hantavirus è risultato positivo al virus Andes. La notizia è stata comunicata tramite un comunicato ufficiale delle autorità sanitarie. La persona risultata positiva è stata sottoposta alle procedure previste per i casi di contagio. Nessun dettaglio sulle condizioni di salute è stato diffuso.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS Il comunicato delle autorità sanitarie Usa. Il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti ha confermato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera coinvolta nell’emergenza hantavirus è risultato positivo al virus Andes. Secondo quanto riferito dalle autorità sanitarie statunitensi, il contagio sarebbe stato rilevato attraverso un test PCR effettuato dopo il rientro negli Stati Uniti. Sintomi lievi per i passeggeri coinvolti. Nel comunicato diffuso dal ministero americano viene specificato che un passeggero manifesta sintomi lievi, mentre un secondo viaggiatore è risultato “leggermente positivo” al virus Andes in seguito agli esami diagnostici.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Hantavirus, un cittadino americano risultato positivo dopo il rimpatrio dalla nave da crociera ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Hantavirus, positivo un cittadino americano – La diretta Hantavirus, positivo un cittadino americano. Quarantena, cosa farà Trump?Roma, 11 maggio 2026 – Sono 94 i passeggeri della nave da crociera MV Hondius sbarcati ieri nel porto di Granadilla de Abona a Tenerife e rimpatriati... Argomenti più discussi: Un cittadino americano è risultato positivo all'hantavirus; Un cittadino americano è risultato positivo all'hantavirus; Un cittadino americano è risultato positivo all’hantavirus; Hantavirus, un cittadino americano è risultato positivo. NEWS - Un cittadino americano rimpatriato dalla nave crociera è risultato positivo all'hantavirus ift.tt/LFE1qJu x.com L'esercito britannico lancia paracaduti su un'isola remota per aiutare un britannico con sospetto hantavirus reddit