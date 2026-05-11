A poche ore dalla fine dell’evacuazione dalla nave da crociera, in Italia quattro persone sono state messe in isolamento. Nel frattempo, si conferma che ci sono otto casi di hantavirus legati a questa nave, con alcuni contagiati trasportati a bordo. La nave si prepara a ripartire dalle Canarie verso i Paesi Bassi, mentre le autorità monitorano la situazione e le infezioni confermate.

Mentre sta per concludersi l’evacuazione della MV Hondius e in Italia quattro persone sono finite in isolamento, restano otto i casi confermati di hantavirus, contratti o trasmessi a bordo della nave da crociera, prossima a ripartire dalle Canarie verso i Paesi Bassi. Ad essi se ne aggiungono due definiti «probabili» dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Tre le vittime, sei i Paesi coinvolti. Paesi Bassi. Tra le vittime ci sono due olandesi, marito e moglie. L’uomo, 70 anni, ha manifestato i sintomi il 6 aprile ed è poi deceduto l’11 aprile: la sua salma è stata recuperata durante la sosta a Sant’Elena della MV Hondius dal 22 al 24 aprile.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Hantavirus, tutti i casi confermati Paese per Paese

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Hantavirus en el Crucero: ¿Se Puede Contagiar Entre Personas

Notizie correlate

Hantavirus, Oms: 8 casi sospetti e 3 confermati sulla nave. Attraccherà sabato alle CanarieSono otto i sospetti casi di Hantavirus, di cui tre confermati tramite test di laboratorio, legati alla nave da crociera MV Hondius.

Hantavirus sulla nave da crociera: 8 casi sospetti e 3 confermati. Critiche per l’attracco alle CanarieABBONATI A DAYITALIANEWS Situazione sanitaria a bordo della MV Hondius Secondo quanto comunicato dal direttore generale dell’Organizzazione Mondiale...

Argomenti più discussi: Non solo Hantavirus, tutti i virus trasmessi dai topi all'uomo; Hantavirus. L’Iss fa il punto: Rischio per l’Italia molto basso, ma attenzione ai roditori; Il focolaio di Hantavirus potrebbe allargarsi? Domande e risposte; Hantavirus, il virus che torna a preoccupare.

Proseguono senza criticità le evacuazioni dalla nave da crociera MV Hondius, ferma a Tenerife dopo i casi sospetti di hantavirus. A bordo, secondo le autorità sanitarie spagnole, tutti i passeggeri e i membri dell'equipaggio risultano asintomatici. La nave è a x.com

questa notizia dell'hantavirus ha sbriciolato tutti i miei progressi. Mi sento così imbarazzata reddit

Hantavirus: cos'è, sintomi e quali sono i rischi per Roma e l'Italia. Tutto quello che c'è da sapereCome si trasmette e quando rivolgersi al medico: tutte le informazioni. L'istituto Spallanzani di Roma in prima linea, a livello europeo, per la sorveglianza e la gestione di casi sospetti ... romatoday.it