Un esame genetico condotto sul DNA dell’hantavirus prelevato dal paziente zero in Svizzera mostra che il virus è simile a quello identificato in Argentina nel 2018. Non sono state riscontrate mutazioni nel genoma analizzato. I risultati confermano la somiglianza tra i due virus, senza variazioni genetiche significative. L’indagine si concentra sulla comparazione genetica per comprendere meglio le caratteristiche del virus.

La sequenza genetica del paziente zero dell’hantavirus Andes non ha evidenziato mutazioni di rilievo rispetto al virus rilevato nel 2018 in Argentina. L’esame è stato condotto sul paziente deceduto in Svizzera. La somiglianza è del 99% e indica che il virus, nel corso degli anni, non avrebbe accumulato molte mutazioni. La sequenza è stata caricata sulla piattaforma Virological.org dal Centro nazionale svizzero per le infezioni virali emergenti. Paziente zero, l’esame del Dna esclude quasi totalmente mutazioni Mutazioni dell’hantavirus: cosa emerge dal paziente zero Vaccino contro l’hantavirus? Ipotesi ancora remota Paziente zero, l’esame del Dna esclude quasi totalmente mutazioni I primi riscontri scientifici sull’hantavirus Andes isolato dal paziente zero, morto a Zurigo, non evidenziano quindi grandi differenze con il virus del 2018.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Hantavirus trovato nel paziente zero simile a quello trovato in Argentina nel 2018: non ci sarebbero mutazioni

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