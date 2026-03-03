Trovato un cadavere nell’Aniene | potrebbe essere quello di Alessandro Giannetti finito nel fiume con l’auto dopo un incidente

Questa mattina è stato trovato un cadavere nel fiume Aniene, nel quadrante Nord di Roma, all’altezza dell’incrocio tra via Salaria e via di Torre Salaria. I vigili del fuoco del Comando provinciale hanno segnalato la scoperta alla Polizia di Stato. Si sospetta che il corpo possa appartenere a un uomo scomparso dopo essere finito nel fiume con la propria auto a seguito di un incidente.

Un drammatico ritrovamento ha scosso questa mattina il quadrante Nord di Roma. I vigili del fuoco del Comando provinciale hanno segnalato alla Polizia di Stato la presenza di un cadavere nel fiume Aniene, all’altezza dell’incrocio tra via Salaria e via di Torre Salaria. Secondo le prime ipotesi investigative, il corpo potrebbe appartenere ad Alessandro Giannetti, l’uomo finito con l’auto nel fiume domenica 8 febbraio. La conferma ufficiale avverrà solo dopo gli accertamenti medico-legali, ma il ritrovamento a distanza di quasi un mese dall’incidente conferma la gravità dell’episodio e riapre l’attenzione sulle dinamiche dell’evento.Leggi... 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Alessandro Giannetti finito con l’auto nell’Aniene: ipotesi incidente, si cerca a Ponte MammoloL'ipotesi è che Alessandro Giannetti abbia avuto un incidente e che sia finito con l'auto nell'Aniene.

