Uomo trovato morto in casa ci sarebbero tre fermati

Un uomo è stato trovato morto nel suo appartamento nel quartiere di Rifredi a Firenze. Sul corpo ci sono ferite da arma da taglio. La polizia ha fermato tre persone in relazione alla vicenda. Le autorità stanno indagando per chiarire le circostanze della morte. La scoperta è avvenuta questa mattina, senza ulteriori dettagli sulla dinamica.

AGI - Il cadavere di un uomo, con ferite da arma da taglio, è stato rinvenuto in appartamento nel quartiere di Rifredi, a Firenze. I carabinieri, intervenuti nella notte appena trascorsa assieme ai sanitari del 118, ipotizzano che possa trattarsi di un omicidio. Presso l'abitazione, situata in via Reginaldo Giuliani, sono presenti gli specialisti della scientifica dell'Arma dei carabinieri. Secondo indiscrezioni non confermate, tre persone sarebbero state fermate perché sospettate di essere coinvolte nella vicenda. Quanto al movente prenderebbe consistenza la pista di una spedizione punitiva legata allo spaccio di droga. Secondo le prime ricostruzioni, tre giovani avrebbero inseguito un uomo alla stazione di Rifredi.