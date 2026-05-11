Hantavirus tra allerta e ricerca del vaccino | Rischio basso ma la scienza accelera

Un focolaio di hantavirus a bordo di una nave da crociera ha portato all’attenzione internazionale sulla diffusione del virus. La nave, arrivata a Tenerife per lo sbarco dei passeggeri, è stata al centro di notizie riguardanti l’emergenza sanitaria. Attualmente il rischio di trasmissione è considerato basso, ma le autorità stanno accelerando le ricerche per sviluppare un vaccino efficace contro l’infezione.

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(Adnkronos) – Il focolaio di hantavirus registrato a bordo della nave da crociera MV Hondius, arrivata a Tenerife per lo sbarco dei passeggeri, ha riacceso l’attenzione internazionale sul virus e sulla necessità di sviluppare un vaccino efficace. Mentre proseguono i controlli sanitari sui passeggeri, la comunità scientifica accelera la ricerca, pur ribadendo che il rischio. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Tenerife, allerta per l’Hantavirus: l’OMS: ‘Il rischio è basso? Punti chiave Perché il ceppo Andes è considerato più pericoloso degli altri virus? Come faranno le autorità a isolare i passeggeri senza creare... Gianni Rezza: "Con l'hantavirus rischio basso per gli italiani, ma giuste le precauzioni"Il rischio di infezione da hantavirus per i 4 italiani a bordo dell'aereo diretto da Johannesburg ad Amsterdam, “è davvero molto basso, non avendo... Argomenti più discussi: Hantavirus, cosa c’è da sapere sul virus al centro del focolaio della nave da Crociera; Andes virus: cos’è l’hantavirus che può trasmettersi tra persone; Allerta hantavirus, caccia ai contatti dei passeggeri della nave focolaio; Hantavirus, monitorati i quattro passeggeri KLM passati per Roma: Condizioni buone.