Hantavirus tra allerta e ricerca del vaccino | Rischio basso ma la scienza accelera
Un focolaio di hantavirus a bordo di una nave da crociera ha portato all’attenzione internazionale sulla diffusione del virus. La nave, arrivata a Tenerife per lo sbarco dei passeggeri, è stata al centro di notizie riguardanti l’emergenza sanitaria. Attualmente il rischio di trasmissione è considerato basso, ma le autorità stanno accelerando le ricerche per sviluppare un vaccino efficace contro l’infezione.
(Adnkronos) – Il focolaio di hantavirus registrato a bordo della nave da crociera MV Hondius, arrivata a Tenerife per lo sbarco dei passeggeri, ha riacceso l’attenzione internazionale sul virus e sulla necessità di sviluppare un vaccino efficace. Mentre proseguono i controlli sanitari sui passeggeri, la comunità scientifica accelera la ricerca, pur ribadendo che il rischio. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
Notizie correlate
Tenerife, allerta per l’Hantavirus: l’OMS: ‘Il rischio è basso? Punti chiave Perché il ceppo Andes è considerato più pericoloso degli altri virus? Come faranno le autorità a isolare i passeggeri senza creare...
Gianni Rezza: "Con l'hantavirus rischio basso per gli italiani, ma giuste le precauzioni"Il rischio di infezione da hantavirus per i 4 italiani a bordo dell'aereo diretto da Johannesburg ad Amsterdam, “è davvero molto basso, non avendo...
Argomenti più discussi: Hantavirus, cosa c’è da sapere sul virus al centro del focolaio della nave da Crociera; Andes virus: cos’è l’hantavirus che può trasmettersi tra persone; Allerta hantavirus, caccia ai contatti dei passeggeri della nave focolaio; Hantavirus, monitorati i quattro passeggeri KLM passati per Roma: Condizioni buone.