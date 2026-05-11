Hantavirus test disponibili al San Martino Bassetti | Più aggressivo del covid ma meno contagioso
Al San Martino sono ora disponibili i test diagnostici per l’Hantavirus, che consentono diagnosi rapide e un monitoraggio continuo. L'ospedale ha confermato di essere pienamente operativo per gestire eventuali casi. Il direttore sanitario ha spiegato che il virus è più aggressivo del Covid, ma meno contagioso. La Regione ha comunicato che il sistema sanitario sta monitorando attentamente la situazione.
Sono disponibili al San Martino i test diagnostici per l’Hantavirus. L'ospedale, spiegano dalla Regione, è pienamente operativo per garantire diagnosi rapide e un costante monitoraggio epidemiologico.Hantavirus, il focolaioL’attivazione dei test avviene a seguito del focolaio di Hantavirus.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Notizie correlate
Hantavirus, Matteo Bassetti: "Non è un nuovo Covid, ma anche qui ci sono stati errori"In collegamento con "Mattino Cinque", l'infettivologo Matteo Bassetti commenta il caso del focolaio di hantavirus che si è sviluppato sulla nave da...
“Hantavirus? La scamperemo, ma siamo meno preparati di prima del Covid e ci sono altre minacce virali che stanno uccidendo molte più persone”: l’avvertimento di David QuammenL’emergenza scoppiata a bordo della nave da crociera MV Hondius ha riportato alla memoria i giorni del febbraio 2020, quando ancora nessuno poteva...
Argomenti più discussi: Matteo Bassetti: L’Hantavirus non è un nuovo Covid, al San Martino avremo il test; Hantavirus, Bassetti: Problema si allarga oltre la nave da crociera, purtroppo ne sentiremo parlare; Hantavirus, dalla nave da crociera all’Europa: cosa può succedere? Ecdc: Rischio molto basso. Bassetti: L'infezione è scappata, mi preoccupa la mortalità - L'intervista; Hantavirus, si rischia una pandemia globale come accaduto col Covid? L'infettivologo Bassetti svela i 3 elementi più preoccupanti.
Andes Hantavirus: dobbiamo avere paura? Abbiamo rivolto dieci domande a Matteo Bassetti, professore ordinario all’università di Genova e direttore delle Malattie infettive all’ospedale San Martino. facebook
Non credo che si possa dire che c'è un rischio alto, ma bisogna prestare la massima attenzione. Purtroppo l'Hantavirus ha un'incubazione molto lunga, fino a due mesi. E semmai è questo il problema, ma per favore non parliamo di un nuovo Covid o qualcosa x.com
Hantavirus, Regione: Test pronti al San Martino e protocolli sanitari attivi. Rischio basso per la popolazioneHantavirus, Regione: Test pronti al San Martino e protocolli sanitari attivi. Rischio basso per la popolazione ... msn.com