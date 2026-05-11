Hantavirus test disponibili al San Martino Bassetti | Più aggressivo del covid ma meno contagioso

Da genovatoday.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Al San Martino sono ora disponibili i test diagnostici per l’Hantavirus, che consentono diagnosi rapide e un monitoraggio continuo. L'ospedale ha confermato di essere pienamente operativo per gestire eventuali casi. Il direttore sanitario ha spiegato che il virus è più aggressivo del Covid, ma meno contagioso. La Regione ha comunicato che il sistema sanitario sta monitorando attentamente la situazione.

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Sono disponibili al San Martino i test diagnostici per l’Hantavirus. L'ospedale, spiegano dalla Regione, è pienamente operativo per garantire diagnosi rapide e un costante monitoraggio epidemiologico.Hantavirus, il focolaioL’attivazione dei test avviene a seguito del focolaio di Hantavirus.🔗 Leggi su Genovatoday.it

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