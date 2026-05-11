L'infettivologo del San Martino di Genova ha spiegato che l'hantavirus non si tratta di un nuovo Covid, ma ha comunque evidenziato che anche in questo caso sono stati commessi degli errori. Ha precisato che si tratta di una malattia meno contagiosa rispetto al coronavirus, ma ha comunque sottolineato l'importanza di mantenere alta l'attenzione sui rischi e sulle modalità di trasmissione. Nessun dettaglio su eventuali casi specifici o misure adottate.

In collegamento con "Mattino Cinque", l'infettivologo Matteo Bassetti commenta il caso del focolaio di hantavirus che si è sviluppato sulla nave da crociera MV Hondius con 147 tra passeggeri e membri dell'equipaggio. "Su quella nave sono stati commessi degli errori clamorosi, che dopo quello che abbiamo passato solo cinque anni fa, forse è il caso di interrogarci su quello che è stato fatto. Il negazionismo di alcuni ha fatto sì che ci fosse negazionismo anche su quella nave", ha detto Bassetti., E sui rischi dell'hantavirus il direttore di Malattie infettive del San Martino di Genova ha sottolineato: "Nessun allarmismo, ma la differenza grande rispetto al Covid è che qui stiamo parlando di una malattia meno contagiosa ma molto più aggressiva.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Hantavirus, Matteo Bassetti: "Non è un nuovo Covid, ma anche qui ci sono stati errori"

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