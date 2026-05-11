Su una nave da crociera nel Regno Unito, 22 passeggeri sono stati messi in isolamento a causa di un caso di hantavirus. Si indaga sulla modalità di trasmissione del ceppo Andes tra i passeggeri provenienti dagli Stati Uniti. Nel frattempo, sono stati confermati i decessi di alcuni passeggeri a Tenerife, anche se i dettagli sui loro profili non sono stati resi pubblici. La situazione rimane sotto osservazione da parte delle autorità sanitarie.

? Domande chiave Come si diffonde il ceppo Andes tra i passeggeri americani?. Chi sono i passeggeri che hanno perso la vita a Tenerife?. Perché i contagiati devono isolarsi in appartamenti invece che in ospedale?. Quali misure deve seguire chi rientra con i voli dall'Australia?.? In Breve Tre morti confermati tra passeggeri olandesi e tedeschi secondo l'OMS.. 22 passeggeri isolati presso l'ospedale Arrowe Park di Wirral.. Passeggeri rimpatriati via Manchester con voli charter Titan Airways.. Auto-isolamento di 45 giorni previsto per i passeggeri rientrati nel Regno Unito.. Ventidue passeggeri della nave da crociera MV Hondius sono stati trasferiti lunedì 11 maggio 2026 presso la struttura di isolamento dell’ospedale Arrowe Park a Wirral, dopo il rimpatrio effettuato dal Regno Unito dai passeggeri evacuati da Tenerife.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Hantavirus su nave da crociera: 22 passeggeri isolati nel Regno Unito

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Hantavirus: ¿Por qué tanta cuarentena si NO es COVID

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