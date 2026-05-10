Hantavirus su nave da crociera | 5 francesi isolati dopo i sintomi

Cinque passeggeri francesi di una nave da crociera sono stati posti in isolamento dopo aver manifestato sintomi riconducibili all'hantavirus. L’Organizzazione mondiale della sanità è intervenuta presso il porto di Tenerife per gestire la situazione e valutare i rischi di diffusione tra i presenti. La nave si trova attualmente sotto osservazione mentre si attendono ulteriori analisi e verifiche sulla provenienza e sulla trasmissione del virus tra i passeggeri.

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? Domande chiave Come si è diffuso il virus tra i passeggeri della nave?. Perché l'OMS ha dovuto intervenire direttamente al porto di Tenerife?. Quali misure sta preparando il governo francese per i contatti stretti?. Dove sono stati portati i cinque passeggeri dopo l'isolamento?.? In Breve Nave partita da Ushuaia il 1° aprile e approdata a Tenerife il 10 maggio.. Tedros Adhanom Ghebreyesus e i ministri spagnoli coordinano la gestione a Granadilla.. Il governo francese prepara un decreto per i contatti stretti dei cinque passeggeri.. OMS conferma rischio contagio molto basso per la popolazione di Tenerife.. Cinque passeggeri francesi della nave MV Hondius sono stati rimpatriati in Francia dopo che uno di loro ha manifestato i primi sintomi da Hantavirus durante il volo di ritorno.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Hantavirus su nave da crociera: 5 francesi isolati dopo i sintomi ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Norovirus su nave da crociera in viaggio nei Caraibi, passeggeri isolati: i sintomiSono 115 le persone colpite da Norovirus a bordo della nave da crociera Caribbean Princess durante un viaggio nei Caraibi partito dalla Florida il 28... Leggi anche: Hantavirus: 3 decessi su nave da crociera. Sintomi e modalità di trasmissione spiegati. Argomenti più discussi: Hantavirus, casi su nave da crociera: cosa sappiamo; Hantavirus. Il focolaio sulla nave da crociera e l’Argentina come epicentro silenzioso di un'epidemia che uccide un malato su tre; Il focolaio di hantavirus sulla nave da crociera Mv Hondius può essere la scintilla di una pandemia? Gli esperti invitano alla calma; Hantavirus: sintomi, trasmissione e il caso sulla nave da crociera MV Hondius.