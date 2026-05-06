Il Ministero della Salute e l'European Centre for Disease Prevention and Control hanno diffuso un avviso riguardante un caso di Hantavirus rilevato a bordo di una nave da crociera. Secondo le autorità, il rischio di trasmissione per la popolazione generale in Europa rimane molto basso. La comunicazione si basa su dati ufficiali e non sono stati segnalati altri episodi o contatti sospetti al momento.

A bordo della nave non sono presenti passeggeri di nazionalità italiana e a oggi l’ECDC ha classificato come molto basso il rischio per la popolazione generale in Europa. Un’informativa con i dati diffusi da ECDC e OMS è stata già trasmessa alle Regioni e agli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (Usmaf) dal Ministero, il quale continuerà a monitorare l’evolversi della situazione in stretto contatto con le autorità sanitarie internazionali nell’ambito delle attività di sorveglianza epidemiologica. Come si è manifestato il virus Un focolaio di Hantavirus si è sviluppato sulla nave da crociera MV Hondius, impegnata in una traversata nell’Atlantico tra Ushuaia, in Argentina, e Capo Verde in Africa occidentale.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Hantavirus sulla nave da crociera, rischio molto basso per la popolazione generale in Europa. L'avviso del Ministero della Salute e delle autorità sanitarie internazionali

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