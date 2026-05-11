Hantavirus Rist | Primo caso positivo in Francia

Da lapresse.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Francia è stato confermato il primo caso di hantavirus, collegato a un focolaio rilevato sulla nave da crociera MV Hondius. La notizia è stata annunciata dall’autorità sanitaria locale. Si tratta di un episodio che si aggiunge a quelli già segnalati in altre nazioni, senza ulteriori dettagli sulle condizioni del paziente o sull’ampiezza del contagio.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Primo caso confermato di hantavirus in Francia legato al focolaio scoppiato sulla nave da crociera MV Hondius. Una donna francese, tra i cinque passeggeri rimpatriati domenica da Tenerife a Parigi, è risultata positiva dopo aver accusato sintomi durante il volo di rientro. A confermarlo è stata la ministra della Salute francese Stéphanie Rist, spiegando che le condizioni della paziente sono peggiorate durante la notte. La donna è ora ricoverata in un ospedale specializzato in malattie infettive, in isolamento e sotto stretto monitoraggio sanitario. “Quando il virus peggiora, la vita del paziente può essere a rischio “, ha dichiarato la ministra.🔗 Leggi su Lapresse.it

hantavirus rist primo caso positivo in francia
© Lapresse.it - Hantavirus, Rist: "Primo caso positivo in Francia"
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie correlate

Hantavirus: positivo un cittadino americano, passeggero greco evacuato in quarantena per 45 giorni. Primo caso in FranciaUna francese è risultata positiva all’hantavirus , si tratta della donna che ha manifestato sintomi ieri durante il viaggio aereo per il suo rientro...

Hantavirus: primo caso in Svizzera dopo la crociera della MV Hondius? Cosa scoprirai Come può un virus trasmesso da roditori colpire passeggeri su una nave? Chi sono i passeggeri a rischio monitorati dalle autorità...

Argomenti più discussi: Hantavirus, contagi e rimpatri: la situazione, tutte le ultime news di oggi; Hantavirus, i passeggeri della nave da crociera andranno in quarantena?; Hantavirus, primo caso di contagio in Francia, positivo anche un cittadino Usa rientrato dalla crociera; Un cittadino americano e uno francese sono risultati positivi all'hantavirus.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web