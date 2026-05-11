In Francia è stato confermato il primo caso di hantavirus, collegato a un focolaio rilevato sulla nave da crociera MV Hondius. La notizia è stata annunciata dall’autorità sanitaria locale. Si tratta di un episodio che si aggiunge a quelli già segnalati in altre nazioni, senza ulteriori dettagli sulle condizioni del paziente o sull’ampiezza del contagio.

Primo caso confermato di hantavirus in Francia legato al focolaio scoppiato sulla nave da crociera MV Hondius. Una donna francese, tra i cinque passeggeri rimpatriati domenica da Tenerife a Parigi, è risultata positiva dopo aver accusato sintomi durante il volo di rientro. A confermarlo è stata la ministra della Salute francese Stéphanie Rist, spiegando che le condizioni della paziente sono peggiorate durante la notte. La donna è ora ricoverata in un ospedale specializzato in malattie infettive, in isolamento e sotto stretto monitoraggio sanitario. “Quando il virus peggiora, la vita del paziente può essere a rischio “, ha dichiarato la ministra.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Hantavirus, Rist: "Primo caso positivo in Francia"

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L'allerta rispetto al rischio legato all'Hantavirus resta basso. A confermarlo è il Ministero della Salute che sta predisponendo una circolare a Regioni e uffici di frontiera per fare un quadro sulla situazione e indicare anche cosa fare, sulla base delle indicazio x.com

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