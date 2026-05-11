Un cittadino americano è risultato positivo all’hantavirus ed è stato messo in quarantena per 45 giorni. È il primo caso documentato in Francia, dove una donna francese ha mostrato sintomi durante un volo di ritorno dopo essere stata evacuata da una nave. La donna è attualmente sotto osservazione, mentre le autorità sanitarie monitorano la situazione e analizzano i possibili rischi di diffusione.

Una francese è risultata positiva all’hantavirus, si tratta della donna che ha manifestato sintomi ieri durante il viaggio aereo per il suo rientro in Francia dopo l'evacuazione dalla nave Mv Hondius. Lo ha annunciato la ministra della Salute, Stéphanie Rist, confermando che si tratta del primo caso di hantavirus in Francia. «Le sue condizioni sono peggiorate in nottata - ha precisato la ministra - i test sono risultati positivi. E’ stata ricoverata in un ospedale specializzato in malattie infettive». Il Dipartimento della Salute e dei Servizi umani degli Stati Uniti ha dichiarato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera colpita dall’hantavirus è risultato leggermente positivo.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Hantavirus: positivo un cittadino americano, passeggero greco evacuato in quarantena per 45 giorni. Primo caso in Francia

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