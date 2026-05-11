Hantavirus quarantena per un 24enne di Torre del Greco la donna di Firenze asintomatica Positivo un americano un altro è sintomatico Peggiora la donna francese – La diretta

Una donna francese tornata da una crociera è risultata positiva all’hantavirus, mentre un 24enne di Torre del Greco è stato posto in quarantena. Un cittadino americano è risultato positivo, mentre un altro coinvolto presenta sintomi. La donna di Firenze, invece, è asintomatica. La situazione è in aggiornamento, e si segnalano anche il peggioramento delle condizioni di una donna francese. La diretta fornisce le ultime notizie sulla vicenda.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui