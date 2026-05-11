Hantavirus quarantena obbligatoria per un 24enne italiano | era sul volo con la donna morta

Da tvzap.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane italiano di 24 anni residente a Torre del Greco è stato sottoposto a quarantena obbligatoria dopo aver viaggiato su un volo internazionale. Il passeggero era a bordo dello stesso volo di una donna sudafricana, che poco dopo il viaggio è deceduta a causa dell’Hantavirus. Le autorità hanno disposto una sorveglianza sanitaria per monitorare la sua condizione e prevenire eventuali rischi di diffusione.

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Disposta una misura di sorveglianza sanitaria per un marittimo italiano di 24 anni residente a Torre del Greco: il giovane era tra i passeggeri del volo KLM sul quale, per alcuni minuti, è salita una donna sudafricana successivamente deceduta dopo aver contratto l’ Hantavirus. Quarantena obbligatoria a Torre del Greco: ordinanza del sindaco. Il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, ha firmato un’ordinanza che stabilisce per il 24enne una quarantena obbligatoria della durata di 45 giorni. Le prescrizioni previste: isolamento e monitoraggio. Tra le indicazioni contenute nel provvedimento rientrano l’isolamento in una stanza singola con bagno dedicato, il controllo regolare della temperatura corporea e l’utilizzo di una mascherina Ffp2 quando si è in presenza di altre persone.🔗 Leggi su Tvzap.it

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