Hantavirus in Toscana | passeggera in quarantena a Firenze Era sul volo KLM con la donna poi morta

Una donna che aveva viaggiato su un volo internazionale è stata posta in quarantena in Toscana dopo aver contratto un virus noto come Hantavirus. La passeggera, che era a bordo di un volo KLM, è stata messa sotto osservazione nelle scorse ore. La regione si aggiunge ad altre zone italiane, tra cui Calabria, Campania e Veneto, che stanno monitorando attentamente la situazione a causa di un focolaio associato a questo virus.

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