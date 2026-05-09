Hantavirus in Toscana | passeggera in quarantena a Firenze Era sul volo KLM con la donna poi morta
Una donna che aveva viaggiato su un volo internazionale è stata posta in quarantena in Toscana dopo aver contratto un virus noto come Hantavirus. La passeggera, che era a bordo di un volo KLM, è stata messa sotto osservazione nelle scorse ore. La regione si aggiunge ad altre zone italiane, tra cui Calabria, Campania e Veneto, che stanno monitorando attentamente la situazione a causa di un focolaio associato a questo virus.
FIRENZE – Scatta un nuovo caso di allerta sanitaria internazionale legato al focolaio di Andes Hantavirus e tra le regioni italiane interessate dalle misure di sorveglianza figura anche la Toscana, insieme a Calabria, Campania e Veneto. Il Ministero della Salute, in una nota, comunica di aver “attivato le procedure previste di valutazione del rischio, sorveglianza e coordinamento sanitario, in linea con i protocolli nazionali e internazionali”. Le valutazioni condivise a livello internazionale dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) e dall’ECDC (Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie) “indicano attualmente un rischio basso per la popolazione generale a livello mondiale e molto basso in Europa”, spiega il ministero.🔗 Leggi su Firenzepost.it
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Ciao ragazzi, sembra che il Hantavirus sia stata colpa mia. Scusate per questo :/ reddit