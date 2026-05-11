Hantavirus quarantena obbligatoria per il 24enne di Torre del Greco
Un giovane di 24 anni di Torre del Greco si trova in quarantena obbligatoria dopo aver viaggiato su un volo della compagnia KLM. Il passeggero era tra i quattro presenti sullo stesso aereo di una donna sudafricana, deceduta successivamente a causa dell’Hantavirus. La quarantena è stata disposta in seguito alla notifica del caso e alle verifiche sui possibili contatti. La situazione è sotto sorveglianza sanitaria.
E' stato posto in quarantena obbligatoria il marittimo 24 enne di Torre del Greco, uno dei 4 passeggeri del volo Klm sul quale era salita per pochi minuti una donna sudafricana poi morta a causa dell’ Hantavirus. Lo ha disposto il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella che ha firmato un’ordinanza in cui si stabilisce per il giovane un periodo di isolamento di 45 giorni, l’invito a restare in una stanza singola con bagno dedicato, il costante monitoraggio della temperatura e l’utilizzo di una mascherina Ffp2 in presenza di altre persone.🔗 Leggi su Feedpress.me
Hantavirus, quarantena obbligatoria per il 24enne di Torre del Greco: isolamento di 45 giorni
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