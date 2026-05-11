Hantavirus quarantena obbligatoria per il 24enne di Torre del Greco

Un giovane di 24 anni di Torre del Greco si trova in quarantena obbligatoria dopo aver viaggiato su un volo della compagnia KLM. Il passeggero era tra i quattro presenti sullo stesso aereo di una donna sudafricana, deceduta successivamente a causa dell’Hantavirus. La quarantena è stata disposta in seguito alla notifica del caso e alle verifiche sui possibili contatti. La situazione è sotto sorveglianza sanitaria.

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