Hantavirus | passeggero greco evacuato in quarantena per 45 giorni

Un passeggero proveniente dalla Grecia si trova ora in quarantena a causa di un'epidemia di Hantavirus a bordo della nave MV Hondius. La persona è stata evacuata e resterà isolata per 45 giorni, mentre si prosegue con le procedure di monitoraggio e prevenzione. La nave è stata coinvolta in un episodio che ha portato all'intervento sanitario e alle misure di sicurezza previste.

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Il passeggero greco a bordo della nave MV Hondius, colpita da una epidemia letale di Hantavirus, sarà messo in quarantena per 45 giorni. Lo ha annunciato il ministero della Salute greco. La stessa fonte ha affermato che l’uomo, di circa 70 anni, è «in buona salute e asintomatico». Dopo essere stato evacuato dalla MV Hondius oggi, il passeggero greco sarà imbarcato su un volo speciale dell’aeronautica militare greca. Il volo partirà inizialmente dalle Isole Canarie, in Spagna, per l’aeroporto di Eindhoven, nei Paesi Bassi. Sarà trasferito in una stanza a pressione negativa appositamente allestita presso un ospedale di Atene, dove sarà posto in quarantena obbligatoria per 45 giorni, ha aggiunto il ministero.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Hantavirus: passeggero greco evacuato in quarantena per 45 giorni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus, è reggino il passeggero del volo Klm: si trova in quarantenaC'è un giovane reggino tra i passeggeri italiani del volo Klm a bordo del quale si trovava una donna poi deceduta per l'Hantavirus. Leggi anche: Hantavirus, 4 persone in quarantena in Italia