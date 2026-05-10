Hantavirus nave da crociera Hondius a Tenerife | sbarco blindato quattro italiani in quarantena fiduciaria

A Tenerife, la nave da crociera Hondius è arrivata con quattro italiani sottoposti a quarantena fiduciaria. La presenza di un focolaio di hantavirus ha portato a misure di sicurezza rafforzate, tra cui uno sbarco blindato. La situazione è stata gestita dalle autorità locali, che hanno adottato provvedimenti per isolare i passeggeri coinvolti. La nave si trova ora sotto osservazione mentre si valutano le condizioni dei soggetti in quarantena.

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