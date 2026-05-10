Hantavirus nave da crociera Hondius a Tenerife | sbarco blindato quattro italiani in quarantena fiduciaria
A Tenerife, la nave da crociera Hondius è arrivata con quattro italiani sottoposti a quarantena fiduciaria. La presenza di un focolaio di hantavirus ha portato a misure di sicurezza rafforzate, tra cui uno sbarco blindato. La situazione è stata gestita dalle autorità locali, che hanno adottato provvedimenti per isolare i passeggeri coinvolti. La nave si trova ora sotto osservazione mentre si valutano le condizioni dei soggetti in quarantena.
La nave da crociera MV Hondius, colpita da un focolaio di hantavirus, è arrivata al porto di Granadilla a Tenerife. Sono in corso le operazioni speciali per garantire in sicurezza lo sbarco dei passeggeri e dell’equipaggio. È massima l’attenzione delle autorità sanitarie spagnole e dell’Organizzazione mondiale della sanità. In ogni caso viene ribadito che non esiste il rischio che l’hantavirus si trasformi in un’altra pandemia globale come quella da Covid-19. Lo sbarco della nave Hondius Le operazioni di attracco ed evacuazione vengono gestite con protocolli straordinari. Lo scopo è quello di mantenere isolate le persone a bordo ed evitare ulteriori contagi da hantavirus.🔗 Leggi su Virgilio.it
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