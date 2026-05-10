Hantavirus nave Hondius a Tenerife Cinque francesi rimpatriati con volo sanitario | scatta la quarantena

La nave da crociera Hondius è arrivata nel porto di Granadilla, a Tenerife, dopo che è stato individuato un focolaio di hantavirus a bordo. Cinque cittadini francesi sono stati rimpatriati con un volo sanitario e sono stati posti in quarantena. Le autorità sanitarie hanno monitorato la situazione e hanno disposto le misure di sicurezza necessarie per la gestione del caso. La nave è stata sottoposta a controlli, mentre i passeggeri sono stati informati delle procedure da seguire.

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