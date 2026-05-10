Hantavirus nave Hondius a Tenerife Cinque francesi rimpatriati con volo sanitario | scatta la quarantena
La nave da crociera Hondius è arrivata nel porto di Granadilla, a Tenerife, dopo che è stato individuato un focolaio di hantavirus a bordo. Cinque cittadini francesi sono stati rimpatriati con un volo sanitario e sono stati posti in quarantena. Le autorità sanitarie hanno monitorato la situazione e hanno disposto le misure di sicurezza necessarie per la gestione del caso. La nave è stata sottoposta a controlli, mentre i passeggeri sono stati informati delle procedure da seguire.
La nave da crociera Hondius, su cui è stato riscontrato un focolaio di hantavirus, è entrata nel porto di Granadilla, sull'isola di Tenerife: lo mostrano immagini della tv pubblica spagnola. L’imbarcazione ha gettato l’ancora al suo interno, precisa Rtve. Nelle prossime ore è prevista una procedura speciale di sbarco dei passeggeri e parte dell’equipaggio, studiata per mantenere queste persone isolate ed evitare eventuali ulteriori contagi. Cinque francesi rimpatriati Cinque cittadini francesi a bordo della MV Hondius, colpita da un’epidemia di hantavirus, saranno rimpatriati in Francia «oggi stesso con un volo sanitario». Lo hanno...🔗 Leggi su Feedpress.me
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