Una donna di 37 anni di Firenze si trova in isolamento dopo aver condiviso un volo con una donna di 69 anni deceduta in Sudafrica a causa di un focolaio di Hantavirus. La donna, che attualmente non presenta sintomi, è stata posta in quarantena, anche se questa non è obbligatoria. La situazione ha generato attenzione, ma non si segnalano rischi immediati per la popolazione.

Nessun allarmismo ma massima cautela per la 37enne fiorentina finita in quarantena dopo che lo scorso 25 aprile ha condiviso il volo Klm Airlink 4Z 132 con la donna di 69 anni (poi deceduta in Sudafrica) che era stata in crociera sulla nave Mv Hondius dove è scoppiato il focolaio di Hantavirus. Sul volo erano presenti quattro italiani tra cui appunto la 37enne, domiciliata in città. La giornata di ieri è scivolata via con il fiato sospeso, in attesa di un aggiornamento che è arrivato solo in serata da parte del Ministero della Salute. "Attualmente i 4 passeggeri non presentano alcun sintomo", afferma la capo del Dipartimento prevenzione del ministero della Salute, Maria Campitiello, che ribadisce: "La situazione non è paragonabile a quella del Covid, siamo lontani sicuramente da una pandemia.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Hantavirus, fiorentina in isolamento: "Attualmente nessun sintomo". Ma la quarantena non è obbligatoria

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