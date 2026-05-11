Hantavirus proseguono i rimpatri Cittadino Usa risultato positivo

Proseguono le operazioni di rimpatrio legate alla nave da crociera MV Hondius, dove nei giorni scorsi è stato riscontrato un focolaio di hantavirus. La nave, con passeggeri e membri dell’equipaggio, è sbarcata domenica nel porto di Granadilla, a Tenerife. Tra i passeggeri, un cittadino statunitense è risultato positivo al virus. Le autorità stanno gestendo le procedure di rientro e monitoraggio dei soggetti coinvolti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

(Adnkronos) – Complessa operazione di rimpatrio per i passeggeri e i membri dell’equipaggio della nave da crociera MV Hondius, dove nei giorni scorsi è stato individuato un focolaio di hantavirus, sbarcati domenica nel porto di Granadilla, a Tenerife. Tra questi ci sono anche 17 cittadini americani, di cui uno risultato lievemente positivo al virus come. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Hantavirus, positivo un cittadino americano. Quarantena, cosa farà Trump?Roma, 11 maggio 2026 – Sono 94 i passeggeri della nave da crociera MV Hondius sbarcati ieri nel porto di Granadilla de Abona a Tenerife e rimpatriati... Hantavirus, negativa l’assistente di volo sottoposta a test. Spagna, Usa e Regno Unito preparano i rimpatriL’assistente di volo della compagnia olandese KLM, sottoposta al test per l’Hantavirus, è risultata negativa. Argomenti più discussi: Hantavirus, contagi e rimpatri: la situazione, tutte le ultime news di oggi; Musetti, problema fisico contro Cerundolo: rischio ritiro agli Internazionali?; Scioperi trasporto aereo oggi, lunedì nero per chi vola; Barcellona-Real Madrid: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (in chiaro).