Tra i 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera colpita dall’Hantavirus, uno ha dato esito positivo al test, ma senza presentare sintomi. Gli altri 16 sono stati sottoposti a osservazione nel Nebraska. La notizia si aggiunge a quella di un passeggero francese sbarcato recentemente a Tenerife, anche lui coinvolto nel caso. Nessuna informazione è stata fornita sui nomi o sulle condizioni specifiche dei soggetti.

Non c’è solo il passeggero francese sbarcato ieri a Tenerife. Uno dei diciassette cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera colpita dall’Hantavirus è risultato positivo al test, ma in modo asintomatico. Lo riporta il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani degli Stati Uniti. “Un passeggero presenta attualmente sintomi lievi e un altro passeggero è risultato leggermente positivo al test PCR per il virus Andes (un ceppo dell’hantavirus, ndr )”, ha dichiarato l’organismo. I 17 passeggeri statunitensi a bordo dell’imbarcazione della compagnia MV Hondius, dove si è manifestata la letale epidemia alle Canarie, in Spagna, sono stati evacuati grazie ad un charter in volo, in vista del rientro in patria.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Hantavirus, positivo uno dei 17 americani rimpatriati: gli altri 16 sotto osservazione in Nebraska

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Hantavirus, uno dei francesi rimpatriati ha sintomi: scatta l’isolamentoCresce la preoccupazione attorno al focolaio di hantavirus emerso a bordo della nave Hondius.

Emergenza Hantavirus: un sudafricano sotto stretta osservazione a PadovaE’ tenuto sotto stretta osservazione dal personale sanitario, in quarantena, a Padova, un sudafricano arrivato a Venezia da Amsterdam il 26 aprile...

Argomenti più discussi: Un cittadino americano è risultato positivo all'hantavirus; Hantavirus, un cittadino americano risultato positivo; Hantavirus: positivo uno dei cittadini statunitensi evacuati dalla nave da crociera; Positivi all'hantavirus un francese e un americano. Alert e intervento dei parà all'isola Tristan da Cunha.

Il Dipartimento della Salute e dei Servizi umani degli Stati Uniti ha dichiarato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera colpita dall’hantavirus è risultato leggermente positivo. - x.com x.com

Allegri a DAZN: È normale che nessuno avrebbe immaginato questo momento difficile. - Reddit reddit