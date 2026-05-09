Emergenza Hantavirus | un sudafricano sotto stretta osservazione a Padova

Un uomo proveniente dall’Africa del Sud e arrivato a Venezia da Amsterdam il 26 aprile è attualmente sotto quarantena e sotto osservazione da parte del personale sanitario a Padova. La persona si trova in una struttura dedicata, dove vengono monitorati eventuali sintomi legati a un possibile contagio da Hantavirus. La situazione è sotto controllo e viene seguita con attenzione da parte delle autorità sanitarie locali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui