Emergenza Hantavirus | un sudafricano sotto stretta osservazione a Padova

Da padovaoggi.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo proveniente dall’Africa del Sud e arrivato a Venezia da Amsterdam il 26 aprile è attualmente sotto quarantena e sotto osservazione da parte del personale sanitario a Padova. La persona si trova in una struttura dedicata, dove vengono monitorati eventuali sintomi legati a un possibile contagio da Hantavirus. La situazione è sotto controllo e viene seguita con attenzione da parte delle autorità sanitarie locali.

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E’ tenuto sotto stretta osservazione dal personale sanitario, in quarantena, a Padova, un sudafricano arrivato a Venezia da Amsterdam il 26 aprile scorso. La persona era fra i passeggeri che a Johannesburg si sono imbarcati su un aereo, a bordo del quale era salita per pochi minuti prima del.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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