Hantavirus positivo un passeggero Usa dopo la nave Hondius | come si contrae il virus

Da urbanpost.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un passeggero statunitense è risultato positivo all’hantavirus dopo aver viaggiato sulla nave Hondius. Il virus si può contrarre attraverso il contatto con roditori infetti o con le loro deiezioni e acque di ricircolo. La nave ha concluso la sua odissea e le autorità hanno avviato le procedure di controllo e monitoraggio per i passeggeri e il personale coinvolto.

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. Vuoi ricevere subito i nostri ultimi aggiornamenti? Seguici su Google! Finisce l’odissea della nave Hondius. Si conclude tra tensione sanitaria internazionale e rigide misure di sicurezza l’emergenza scoppiata a bordo della MV Hondius, la nave da crociera rimasta bloccata per settimane dopo il focolaio di Hantavirus che ha coinvolto passeggeri ed equipaggio. Nelle ultime ore tutti i viaggiatori sono stati evacuati e rimpatriati da Tenerife attraverso ponti aerei speciali organizzati sotto il coordinamento delle autorità sanitarie europee e internazionali. Ma mentre termina l’isolamento della nave, arrivano aggiornamenti che continuano a preoccupare gli esperti.🔗 Leggi su Urbanpost.it

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