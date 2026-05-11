Hantavirus positivo un passeggero Usa dopo la nave Hondius | come si contrae il virus

Un passeggero statunitense è risultato positivo all’hantavirus dopo aver viaggiato sulla nave Hondius. Il virus si può contrarre attraverso il contatto con roditori infetti o con le loro deiezioni e acque di ricircolo. La nave ha concluso la sua odissea e le autorità hanno avviato le procedure di controllo e monitoraggio per i passeggeri e il personale coinvolto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui