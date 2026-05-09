In Italia si registra un aumento dei controlli a causa di un focolaio di Hantavirus legato alla nave da crociera MV Hondius. Nelle ultime settimane sono stati segnalati tre decessi e altri casi sospetti tra il personale e i passeggeri. La situazione ha portato a una maggiore attenzione delle autorità sanitarie e all’attivazione di misure di prevenzione. La presenza del virus ha suscitato preoccupazione tra le autorità e i cittadini.

L’Italia rafforza i controlli sul focolaio di Andes Hantavirus associato alla nave da crociera MV Hondius, dove nelle ultime settimane sono stati segnalati tre decessi e ulteriori casi sospetti. Il Ministero della Salute ha comunicato l’avvio delle procedure di valutazione del rischio, sorveglianza e coordinamento sanitario a seguito del passaggio in Italia di quattro persone ritenute potenzialmente esposte. Si tratta di passeggeri arrivati con un volo KLM in arrivo dal Sudafrica, con transito verso Roma. Sullo stesso aereo, secondo quanto ricostruito, sarebbe salita per pochi minuti anche una donna olandese collegata al focolaio della MV Hondius, poi ricoverata e deceduta in Sudafrica.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Ancora quarantena! Italia, cresce l’allarme Hantavirus, ecco cosa sta succedendo

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