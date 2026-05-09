Un focolaio di hantavirus si è verificato a bordo di una nave, causando l’attivazione di misure di quarantena e allertando le autorità sanitarie a livello internazionale. Sono stati segnalati alcuni decessi correlati al virus, portando a interventi di contenimento e monitoraggio dei passeggeri e dell’equipaggio. La situazione ha generato attenzione sulla gestione di emergenze sanitarie in ambito marittimo e sulla necessità di controlli più severi.

Il focolaio di hantavirus scoppiato a bordo della nave MV Hondius ha scatenato un vero e proprio allarme di livello globale, specie perché si sono purtroppo registrati dei morti. In Italia si sono attivate delle misure di biocontenimento dopo che quattro cittadini italiani sono rientrati in Patria a bordo di un aereo internazionale su cui si trovava anche un turista britannico poi deceduto a causa del patogeno. Il rischio è minimo, tuttavia sono stati presi provvedimenti a scopo precauzionale. Ad oggi risulta che una donna di 50 anni, identificata a Firenze, si trova in quarantena, dal momento che al rientro dal viaggio presentava sintomi sospetti, anche se lievi.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Hantavirus e quarantena, ecco quando viene attivata e in cosa consiste

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