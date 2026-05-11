Un cittadino americano è risultato positivo all’Hantavirus, portando a una quarantena e sollevando domande sul futuro del suo trattamento. Nel frattempo, si registra un allungamento del contagio, mentre 94 passeggeri della nave da crociera MV Hondius sono sbarcati ieri in un porto italiano. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità sanitarie e politiche, che monitorano attentamente l’evolversi dei casi.

Roma, 11 maggio 2026 – Sono 94 i passeggeri della nave da crociera MV Hondius sbarcati ieri nel porto di Granadilla de Abona a Tenerife e rimpatriati con voli speciali verso i rispettivi Paesi, mentre altre 24 persone lasceranno l'imbarcazione nella giornata di oggi, completando di fatto l'evacuazione dei passeggeri dopo il focolaio di hantavirus che ha causato tre morti. https:www.quotidiano.netvideoesterihantavirus-lo-sbarco-dei-passeggeri-dalla-nave-hondius-vqckbct8 Intanto uno dei cittadini americani sbarcati a Tenerife e in fase di rimpatrio negli Usa è risultato positivo al virus e ci si chiede cosa deciderà di fare Donald Trump che negli scorsi giorni si era detto orientato a non attuare la quarantena per gli stratunitensi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Hantavirus, positivo un cittadino americano. Quarantena, cosa farà Trump? Si estende il contagio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Hantavirus, positivo un cittadino americano. Quarantena, cosa farà Trump?Roma, 11 maggio 2026 – Sono 94 i passeggeri della nave da crociera MV Hondius sbarcati ieri nel porto di Granadilla de Abona a Tenerife e rimpatriati...

Hantavirus: positivo un cittadino americano, passeggero greco evacuato in quarantena per 45 giorniIl Dipartimento della Salute e dei Servizi umani degli Stati Uniti ha dichiarato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave da...

Argomenti più discussi: Un cittadino americano è risultato positivo all'hantavirus; Un cittadino americano è risultato positivo all’hantavirus; Hantavirus, positivo un cittadino Usa rientrato dalla crociera. Asintomatici i quattro italiani rimasti sotto stretta sorveglianza; Hantavirus, un cittadino americano risultato positivo.

Un cittadino americano è risultato positivo all'hantavirus - x.com x.com

La donna di Alicante che ha avuto contatti con una persona deceduta da hantavirus risulta negativa al PCR - Reddit reddit