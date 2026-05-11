Un cittadino americano, passeggero di una nave da crociera, è risultato positivo all’hantavirus, secondo quanto comunicato dal Dipartimento della Salute e dei Servizi umani degli Stati Uniti. Il passeggero, di nazionalità greca, è stato evacuato e posto in quarantena per 45 giorni. La notizia si riferisce a uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dopo il contagio a bordo della nave.

Il Dipartimento della Salute e dei Servizi umani degli Stati Uniti ha dichiarato che uno dei 17 cittadini americani rimpatriati dalla nave da crociera colpita dall’hantavirus è risultato leggermente positivo. «Un passeggero presenta attualmente sintomi lievi e un altro passeggero è risultato leggermente positivo al virus Andes tramite test Pcr», ha affermato il ministero americano. Il passeggero greco a bordo della nave MV Hondius, colpita da una epidemia letale di Hantavirus, sarà messo in quarantena per 45 giorni. Lo ha annunciato il ministero della Salute greco. La stessa fonte ha affermato che l’uomo, di circa 70 anni, è «in buona salute e asintomatico».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Hantavirus: positivo un cittadino americano, passeggero greco evacuato in quarantena per 45 giorni

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