Due persone sono risultate positive all'Hantavirus dopo essere arrivate alle Canarie. Si tratta di un cittadino francese, che ha mostrato un peggioramento delle condizioni, e di un cittadino americano. Attualmente, alcuni italiani coinvolti sono in quarantena. La situazione è sotto osservazione per monitorare eventuali ulteriori sviluppi.

Gli sviluppi della vicenda Hantavirus: dopo lo sbarco alle Canarie, sono risultati positivi una cittadina francese e un americano. Al momento in Italia sono quattro le persone sotto osservazione. Ecco come gli italiani vivono e vedono questa nuova diffusione di un virus. RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 .🔗 Leggi su Tv2000.it

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Hantavirus: positivo un americano, peggiora una francese. Italiani in quarantena

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