Un oncologo americano, in vacanza, si è trovato a intervenire su una nave da crociera dopo che alcuni passeggeri e membri dell'equipaggio si sono ammalati di virus trasmesso dai roditori. A bordo della MV Hondius, il medico di bordo e il suo collega hanno assistito i malati, mentre le autorità hanno avviato le procedure di emergenza per gestire la situazione. Il viaggio si è trasformato in un imprevisto scenario di emergenza sanitaria.

Raggiunto dalla CNN, Kornfeld ha raccontato di aver chiesto al medico di bordo se avesse bisogno di aiuto dopo aver saputo che uno dei passeggeri della Hondius si era sentito male. Si trattava dell'olandese di 70 anni che sarebbe poi morto a bordo della nave l'11 aprile. «Nel giro di 12-24 ore, è diventato chiaro che diverse persone stavano male e le loro condizioni stavano peggiorando», ha spiegato Kornfeld. Anche la moglie dell'uomo olandese deceduto presentava «sintomi non specifici», tra cui «molta confusione, molta debolezza». È stata evacuata dalla nave ed è successivamente morta in ospedale a Johannesburg, in Sudafrica....🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Hantavirus, l'oncologo americano partito per una vacanza che si è ritrovato a gestire i malati sulla nave da crociera MV Hondius (incluso il medico di bordo)

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