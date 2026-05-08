L’hantavirus e il rischio pandemia | Ecco perché non è come Covid-19

Dopo il focolaio verificatosi sulla nave Mv Hondius, i paesi di tutto il mondo si sono impegnati a monitorare il rischio di diffusione dell’hantavirus, in particolare del ceppo andino. A differenza del Covid-19, questo virus si trasmette principalmente attraverso il contatto con roditori infetti e non si diffonde facilmente tra le persone. Le autorità sanitarie continuano a vigilare sulla situazione, adottando misure specifiche per limitare il contagio.

I paesi di tutto il mondo cercano di prevenire il contagio del ceppo andino dell’hantavirus dopo il focolaio scoppiato sulla Mv Hondius. Si cerca di ricostruire la catena del contagio rintracciando le persone sbarcate prima che il virus venisse rilevato e chiunque avesse avuto contatti ravvicinati con loro. Per ora sono cinque le persone risultate positive al virus: altri tre casi sono sospetti secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità. I morti rimangono tre: una coppia olandese e un cittadino tedesco. Secondo gli esperti il focolaio potrebbe allargarsi. Perché l’incubazione (dal contagio alla comparsa dei sintomi) può durare da una a sei-otto settimane.🔗 Leggi su Open.online

Hantavirus en el Crucero: ¿Se Puede Contagiar Entre Personas

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