Una scienziata spagnola ha chiarito che l’hantavirus, responsabile della crisi sanitaria a bordo di una nave da crociera, è un virus ben conosciuto e sotto controllo. Ha inoltre specificato che la sua trasmissibilità è molto bassa e che non ha alcuna relazione con il Covid-19. La notizia arriva dopo le preoccupazioni suscitate dall’episodio, che ha coinvolto diverse persone a bordo della nave.

L’ hantavirus responsabile della crisi sanitaria a bordo di una nave da crociera è un virus perfettamente noto e monitorato dalla scienza. Non ha nulla a che vedere con altri virus, come il SARS-CoV-2, responsabile del COVID-19, o il virus che ha causato l’Ebola. Se i protocolli vengono seguiti come previsto, non dovrebbe causare un grave allarme sanitario. Queste argomentazioni provengono dalla ricercatrice Noemì Sevilla, direttrice del Centro di Ricerca sulla Salute Animale (CISA) - presso l’Istituto Nazionale di Ricerca e Tecnologia Agricola e Alimentare del Consiglio Nazionale delle Ricerche spagnolo (CSIC) - che studia le malattie infettive causate da virus, comprese le zoonosi (trasmissione dagli animali all’uomo) che possono avere un impatto sulla salute pubblica.🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Hantavirus, la scienziata spagnola: "Niente a che vedere con il Covid, trasmissibilità bassissima"

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