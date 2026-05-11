Il virologo Roberto Burioni ha commentato la situazione legata ai casi di Hantavirus, precisando che attualmente non si tratta di una nuova epidemia. Tuttavia, ha sottolineato che resta aperto il problema della durata del periodo di incubazione, che può variare e complicare il monitoraggio dei contagi. Non sono stati segnalati nuovi focolai significativi e le autorità sanitare continuano a seguire la situazione con attenzione.

“Non siamo di fronte a una nuova epidemia“. Così il professor Roberto Burioni a Che tempo che fa invita tutti alla calma sul caso Hantavirus, dopo il focolaio a bordo della nave da crociera Hondius arrivata a Tenerife. Resta però, spiega il virologo, il nodo dei tempi di incubazione molto lunghi della malattia, fino a 50 giorni. Per questo bisogna monitorare, attendere e sperare che nessun altro diventi positivo. Hantavirus, Burioni: “Non siamo di fronte a una nuova epidemia” Ospite di Fabio Fazio a Che Tempo che fa sul Nove, Roberto Burioni ha portato la sua analisi sul focolaio di Hantavirus sulla nave da crociera Hondius, invitando tutti a non parlare di nuova epidemia.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Hantavirus, per Burioni "non siamo di fronte a una nuova epidemia" ma c'è il nodo dell'incubazione

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Dai creatori di Coronavirus. *musica inquietante* Il film che vi terrà incollati alla mascherina. Con Bassetti nel ruolo della Scienzah. E Burioni nel ruolo dell'espertoh. *musica in crescendo* Il male non è stato sconfitto. *effetto tuono* Hantavirus. Al cinema. x.com

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