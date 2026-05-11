Una passeggera francese a bordo della nave da crociera MV Hondius ha peggiorato le sue condizioni di salute, mentre è stato rilevato anche un caso positivo tra un passeggero statunitense. La nave, che ha sviluppato un focolaio di hantavirus, è arrivata a Tenerife domenica mattina, nonostante le proteste del governatore delle Canarie, che aveva espresso opposizione all’atterraggio. La situazione ha portato alla verifica dei casi e alle misure di sicurezza necessarie.

La nave da crociera MV Hondius, su cui si è sviluppato un focolaio di hantavirus, ha raggiunto Tenerife nella mattinata di domenica 10 maggio, nonostante la contrarietà di Fernardo Clavijo, governatore delle Canarie. A bordo «stanno tutti bene», ha assicurato la ministra spagnola della Salute Monica Garcia. Ma intanto è arrivata la notizia di due nuovi contagi: sono infatti risultati positivi all’hantavirus una passeggera francese e uno americano. Il virus finora ha fatto tre vittime: una coppia olandese e una donna tedesca. La nave MV Hondius (Ansa). Proseguono le operazioni di rimpatrio dei passeggeri. Dalla nave MV Hondius, operata da Oceanwide Expeditions e ancorata nelle acque del porto industriale di Granadilla, ieri sono stati evacuati i 14 passeggeri spagnoli, che faranno la quarantena all’ospedale militare di Madrid.🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Hantavirus: peggiora una passeggera francese, positivo anche uno statunitense

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